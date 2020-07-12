عاجل.. مدبولي: تنوع الاقتصاد المصري وراء تماسكه أمام جائحة كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ من أهم العوامل التي كانت تساعد في صمود الاقتصاد المصري وتحقيقه لمعدل نمو إيجابي، أنَّ الاقتصاد المصري هو اقتصاد متنوع، موضحًا "كانت عنينا كحكومة على دعم القطاعات المختلفة لكي تستمر في عملها، وعلشان كدا كانت هناك العديد من الإجراءات والمبادرات التي اتخذت في خلال المرحلة السابقة لدعم الاقصاد المصري".

رئيس الوزراء: 53 جهة على مستوى الدولة نفذت 334 إجراءً احترازيا في مواجهة كورونا

وأضاف مدبولي، خلال حديثه بإحتفالية افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية وعلى رأسها حي الأسمرات بمرحلته الثالثة: "برنامج الإصلاح الاقتصادي أدى لتحقيق نسب نمو كبيرة وتحسن في كل مؤشرات الاقتصاد المصري بمعدل نمو وصل لـ5.6 حتى شهر فبراير الماضي وصلنا لـ5.9 نسبة نمو، ونجحت الحكومة في خفض نسب البطالة ومتوسط معدلات التضخم وارتفاع الاحتياطي وانخفاض العجز التجاري وارتفاع صافي الاستثمار المباشر مما مكن مصر من مواجهة هذا الفيروس".

وتابع مدبولي، أنَّ مصر كان لديها مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها والتي بلغت 334 إجراءً نفذتها 53 جهة على مستوى الدولة، وركزت هذه الإجراءات على دعم الاقتصاد المصري واحتواء انتشار الفيروس ودعم المواطنين المتضررين ودعم القطاعات التي تضررت من هذا الموضوع.