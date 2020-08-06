الخارجية الأمريكية: تركيا تدعم مجرمي الحرب في سوريا وتسمح لهم بالهرب

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، عن دعم تركيا لمجرمي الحرب في سوريا والسماح لهم بالهرب من طاولة القانون، وفقا لما ذكره موقع "ذا ناشونال إنترست".

من جانبه، أكد موقع "المونيتور" الأمريكي، أن الخارجية الأمريكية أعربت عن قلقها من انتهاكات ميليشيات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان في شمالي سوريا، في ظل تقديم أنقرة الدعم للجماعات المتطرفة والإرهابية، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأشار الموقع الأمريكي، إلى أن ميليشيات أردوغان تواجه اتهامات واسعة النطاق بالاعتقال التعسفي والقتل دون محاكمة أو بشكل عشوائي وغيرها من الانتهاكات في شمال سوريا، كما غضت تركيا الطرف عن بعض الإرهابين من أجل إرسالهم لدعم ميليشيات إرهابية في سوريا تلقب "بالحكومة السورية المؤقتة" التي تصنف نفسها أنها حكومة المنفيين في سوريا، وبذلك يسر الأمر على جيش الاحتلال التركي لملاحقة أكراد سوريا.

وأضافت "المونيتور"، أن وزارة الخارجية الأمريكية لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير الموثوقة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الميليشيات المدعومة من تركيا في أجزاء من شمالي شرق سوريا، التي تم الاستيلاء عليها خلال العمليات العسكرية ضد المقاتلين الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير جديد للمفتش العام.

وتلقت وزارة الخارجية، تقارير عن "اعتقالات تعسفية، وعمليات قتل خارج نطاق القضاء، ومصادرة وإعادة توطين مجموعات سكانية جديدة في ممتلكات خاصة، والقطع المتكرر والمتعمد للوصول إلى المياه لنصف مليون مدني، ونقل المحتجزين السوريين تعسفيًا من تركيا إلى سوريا"، وفقًا لتقرير كبير المفتشين العامين عن عملية العزم الصلب، الاسم العملي للقتال الأمريكي ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا.

وقالت وزارة الخارجية: "لقد كررنا توقعاتنا بأن تركيا والميليشيات المعارضة تحقق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة وتعزز المحاسبة عند الاقتضاء".