ماكرون للبنانيين: "نبكي على ما حدث في بيروت.. ولن نتخلى عنكم"
كتب:
شريف سليمان
06:46 م | الخميس 06 أغسطس 2020
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن علاقات متينة تربط الشعبين الفرنسي واللبناني، مضيفًا خلال رسالته للشعب اللبناني، تعليقًا على انفجار بيروت: "سنسير معكم في هذا المسار، اليوم والغد سنبقى معكم وستبقى فرنسا دائمًا مع لبنان".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "ستبقى فرنسا دائمًا مع لبنان، ولن نتخلى فرنسا عن اللبنانيين واللبنانيات، لطالما كانت هناك روابط بين لبنان وفرنسا وهي روابط الأحلام والثقافة".
وتابع: "في هذا اليوم الحزين نعرف أن بيروت سقطت، لكنها ستنهض مجددًا وستقف فرنسا إلى جانب لبنان، وبعد هذا الحادث الأليم تبكي فرنسا مع بيروت".