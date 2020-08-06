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ماكرون للبنانيين: "نبكي على ما حدث في بيروت.. ولن نتخلى عنكم"

كتب:

شريف سليمان
06:46 م | الخميس 06 أغسطس 2020
ايمانويل ماكرون ونظيره اللبناني

ايمانويل ماكرون ونظيره اللبناني

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن علاقات متينة تربط الشعبين الفرنسي واللبناني، مضيفًا خلال رسالته للشعب اللبناني، تعليقًا على انفجار بيروت: "سنسير معكم في هذا المسار، اليوم والغد سنبقى معكم وستبقى فرنسا دائمًا مع لبنان".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "ستبقى فرنسا دائمًا مع لبنان، ولن نتخلى فرنسا عن اللبنانيين واللبنانيات، لطالما كانت هناك روابط بين لبنان وفرنسا وهي روابط الأحلام والثقافة".

وتابع: "في هذا اليوم الحزين نعرف أن بيروت سقطت، لكنها ستنهض مجددًا وستقف فرنسا إلى جانب لبنان، وبعد هذا الحادث الأليم تبكي فرنسا مع بيروت".

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