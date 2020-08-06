ماكرون: أعزي العائلات اللبنانية المتأثرة بانفجار بيروت

وجَّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، العزاء، إلى كل العائلات اللبنانية، التي طالتها فاجعة انفجار بيروت.

وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحفي: "مئات الآلاف من اللبنانيين واللبنانيات أصبحوا من الضحايا والمتضررين والمتوفين والمفقودين".

وتابع: "علينا التركيز على المساعدة، وسنخصص كل الجهود لتوفير هذه المساعدات، وخصصنا طائرتين عسكريتين، بالإضافة إلى طائرة مدنية لتقديم المساعدات في لبنان، وقد وصلت بالأمس".

وتابع: "زرت اليوم مرفأ بيروت، وأريد القول لكم إن الشعب الفرنسي احتشد برمته لتجميع الأدوية والمساعدات لتنقل إلى لبنان".