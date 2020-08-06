ماكرون: أعزي العائلات اللبنانية المتأثرة بانفجار بيروت
كتب:
شريف سليمان
06:50 م | الخميس 06 أغسطس 2020
وجَّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، العزاء، إلى كل العائلات اللبنانية، التي طالتها فاجعة انفجار بيروت.
وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحفي: "مئات الآلاف من اللبنانيين واللبنانيات أصبحوا من الضحايا والمتضررين والمتوفين والمفقودين".
وتابع: "علينا التركيز على المساعدة، وسنخصص كل الجهود لتوفير هذه المساعدات، وخصصنا طائرتين عسكريتين، بالإضافة إلى طائرة مدنية لتقديم المساعدات في لبنان، وقد وصلت بالأمس".
وتابع: "زرت اليوم مرفأ بيروت، وأريد القول لكم إن الشعب الفرنسي احتشد برمته لتجميع الأدوية والمساعدات لتنقل إلى لبنان".