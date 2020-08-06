الشرطة الفرنسية: مهاجم يحتجز 6 رهائن في لوهافر ويطلق سراح اثنين

أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، باحتجاز 6 رهائن في بنك بمدينة "لو هافر" غرب فرنسا، وأطلق المهاجم سراح 2 منهم.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن مصادر في الشرطة أن مسلحا احتجز عدة أشخاص كرهائن بعد ظهر الخميس في فرع مصرفي بوسط مدينة لو هافر، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأشارت إلى أن المشتبه به البالغ من العمر 34 عاما معروف باضطراباته النفسية والانحراف، موضحة أن مطالبه غير واضحة إلى حد الآن.

وأغلقت الشرطة محيط الفرع المصرفي في شارع دي ستراسبورغ، كما وصل فريق مختص في الاقتحامات إلى موقع الحادث، علما أن المفاوض بدأ مناقشات مع محتجز الرهائن.

هذا ولم يتضح بعد ما إذا كان الرهائن من عملاء البنك أو موظفيه.