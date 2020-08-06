"كورونا"يدفع إصدارات الصكوك عالمياً للتراجع 12%

قالت وكالة موديز العالمية لخدمة المستثمرين إن إجمالى إصدارات الصكوك عالمياً خلال الستة أشهر الأولى من 2020 انخفض بفعل أزمة تفشى فيروس كورونا إلى 77 مليار دولار، بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، بسبب ضعف النشاط فى ماليزيا وإندونيسيا. وذكرت «موديز» فى تقرير لها، أمس، أن إصدارات الصكوك تراجعت فى جنوب شرق آسيا بنسبة 25%، بينما ارتفع حجم الإصدارات فى الشرق الأوسط بنسبة 7%.

وتوقعت «موديز» انخفاض إصدارات الصكوك هذا العام بنسبة 5% إلى نحو 170 مليار دولار بسبب أزمة كورونا، بعد 5 سنوات من النمو السريع. وتوقعت الوكالة الدولية أن يدخل بعض المصدّرين السياديين والشركات من أفريقيا إلى السوق، اقتداء بما فعلته مصر ونيجيريا فى وقت سابق هذا العام.

من جهة أخرى، أعلنت شركة «مودرنا» أنه تم تسعير جرعة لقاحها التجريبى لفيروس كورونا بين 32 و37 دولاراً فى المتوسط بالنسبة للتعاقدات الخاصة بالصفقات الأصغر حجماً، أى أعلى من السعر الذى حددته الصفقة الأمريكية للقاح المرشح لشركة «فايزر». وأعلنت وزارة الصحة فى بيرو ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى البلاد إلى 447 ألفاً و624 حالة، عقب تسجيل 7734 حالة إصابة جديدة، و221 حالة وفاة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية تسجيل 52 ألفاً و282 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس، ليصل إجمالى عدد الإصابات فى الهند إلى مليون و964 ألفاً و537 حالة. وأعلنت جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى البلاد إلى 4 ملايين و823 ألفاً و890 حالة على الأقل، عقب تسجيل 52 ألفاً و810 إصابات جديدة.