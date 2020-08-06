عميدة آداب بنها تشكر أسرة لبنانية أنقذت ابنتيها في تفجير بيروت

أعلنت الدكتورة عبير الرباط، عميد كلية الأداب جامعة بنها، أن عائلة لبنانية أنقذت ابنتيها من وسط التفجير الذي وقع بالعاصمة بيروت وخلف العشرات من القتلى والجرحى.

وقالت "الرباط"، إن العائلة صعدت بابنتيها بسيارتها أعلى الجبل، واستضافتهما في بيتها، دون أن تعرفهما، وذلك بعد انهيار الفندق الذي كانت تقيم فيه الفتاتان، مشيرة إلى أن العائلة اللبنانية انتشلت الزجاج من قدم ابنتها.

ودعت "الرباط" في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، برفع البلاء عن العاصمة اللبنانية بيروت وشعب لبنان الشقيق، موضحة "هو أحب شعب إلي قلبي طيلة عمري، واللهم احفظ هذه العائلة حفظًا يليق بعظمتك يارب، يا لطيف يا رحيم".

وذكرت "نور" نجلة عميد "آداب بنها"، إلى أنها كانت رفقة شقيقتها للتسوق بأحد شوارع بيروت بجوار الفندق، وفجأة شعر الجميع وكأنه زلزال مدمر، وعند الانفجار الكبير شعرت وكأنه يوم القيامة، موضحة "فجأة شعرنا أن القيامة قد قامت، وأن الجميع أصبحوا أمواتًا، وبعد دقائق بدأنا ننهض من على الأرض، ورأينا كل شيء حولنا محطم تمامًا، وأصبحت بيروت مدينة منكوبة".

وتابعت، أن هناك أسرة لبنانية استضافتهما وأكرمتهما بعد أن تم استخراج الزجاج من قدم شقيقتها، ثم بعد ذلك تواصلت السفارة المصرية معهما فورًا عقب العثور على جوازات السفر الخاصة بهما أسفل ركام الفندق المنهار، وتم الحجز الفوري لعودتهما إلى أرض الوطن.

وذكرت أن الجهود المصرية التى بُذلت لمساعدة الشعب اللبناني على تجاوز محنته في من مساعدات إنسانية وطبية باتت حديث الشارع هناك.