رئيس التحرير

محمود مسلم

عميدة آداب بنها تشكر أسرة لبنانية أنقذت ابنتيها في تفجير بيروت

كتب:

حسن صالح
10:16 م | الخميس 06 أغسطس 2020
تفجير لبنان

تفجير لبنان

أعلنت الدكتورة عبير الرباط، عميد كلية الأداب جامعة بنها، أن عائلة لبنانية أنقذت ابنتيها من وسط التفجير الذي وقع بالعاصمة بيروت وخلف العشرات من القتلى والجرحى.

وقالت "الرباط"، إن العائلة صعدت بابنتيها بسيارتها أعلى الجبل، واستضافتهما في بيتها، دون أن تعرفهما، وذلك بعد انهيار الفندق الذي كانت تقيم فيه الفتاتان، مشيرة إلى أن العائلة اللبنانية انتشلت الزجاج من قدم ابنتها.

ودعت "الرباط" في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، برفع البلاء عن العاصمة اللبنانية بيروت وشعب لبنان الشقيق، موضحة "هو أحب شعب إلي قلبي طيلة عمري، واللهم احفظ هذه العائلة حفظًا يليق بعظمتك يارب، يا لطيف يا رحيم".

وذكرت "نور" نجلة عميد "آداب بنها"، إلى أنها كانت رفقة شقيقتها للتسوق بأحد شوارع بيروت بجوار الفندق، وفجأة شعر الجميع وكأنه زلزال مدمر، وعند الانفجار الكبير شعرت وكأنه يوم القيامة، موضحة "فجأة شعرنا أن القيامة قد قامت، وأن الجميع أصبحوا أمواتًا، وبعد دقائق بدأنا ننهض من على الأرض، ورأينا كل شيء حولنا محطم تمامًا، وأصبحت بيروت مدينة منكوبة".

وتابعت، أن هناك أسرة لبنانية استضافتهما وأكرمتهما بعد أن تم استخراج الزجاج من قدم شقيقتها، ثم بعد ذلك تواصلت السفارة المصرية معهما فورًا عقب العثور على جوازات السفر الخاصة بهما أسفل ركام الفندق المنهار، وتم الحجز الفوري لعودتهما إلى أرض الوطن.

وذكرت أن الجهود المصرية التى بُذلت لمساعدة الشعب اللبناني على تجاوز محنته في من مساعدات إنسانية وطبية باتت حديث الشارع هناك.

اقرأ المزيد:

السفارة المصرية تبحث عن مواطن مفقود في تفجير لبنان: ساعدنا بأي معلومة

شخص يحاول تفجير قنبلتين داخل محكمة في لبنان

لبنان يضيء شعلة الحرية بموقع تفجير موكب رفيق الحريري في ذكرى اغتياله

لبنان: إحالة إرهابي حاول تفجير السفارة الأمريكية إلى المحكمة العسكرية

لبنان يضيء «شعلة الحرية» في موقع تفجير موكب رفيق الحريري

وزير: لبنان راقب المشتبه بهم في محاولة تفجير طائرة "أستراليا -أبو ظبي"

لبنان يعلن إحباطه تفجير طائرة إماراتية

لبنان يدين تفجير "البطرسية": يجب توحيد الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب

كمال شاتيلا يُحمّل إسرائيل مسؤولية تفجير الوحدة الوطنية في لبنان

عاجل| استهداف مسؤول بحركة فتح في تفجير جنوب لبنان