السفارة المصرية تبحث عن مواطن مفقود في تفجير لبنان: ساعدنا بأي معلومة

أبلغ مواطنون مصريون السفارة المصرية في لبنان، مساء أمس، باختفاء زميلهم المواطن المصري رشدي رشدي أحمد الجمل، الذي كان يتواجد بالقرب من موقع الانفجار الضخم الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأكدت السفارة أنه جارٍ المتابعة مع السلطات اللبنانية للبحث عنه، إلا أنها في الوقت ذاته أهابت بأي شخص تتوافر لديه معلومات عن المواطن المذكور التواصل مع السفارة.

وخصصت السفارة التواصل عبر الأرقام التالية:

الخط الساخن 0096176654634

الرقم 009611825566 (الرقم الداخلي 102 و 104).