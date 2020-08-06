البنتاجون: مستعدون للمساعدة بالتحقيق في انفجار بيروت

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" استعدادها لمساعدة لبنان بالتحقيق في أسباب الانفجار في مرفأ بيروت، في حال طلب الجانب اللبناني ذلك.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناتان هوفمان، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "لا أريد الدخول في مزايدات بشأن الأسباب المحتملة للانفجار. ونحن سنتابع باهتمام سير التحقيقات التي تجريها الحكومة اللبنانية، وسنساعدها في حال طلبت ذلك منا"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

يذكر أن انفجارا ضخما هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء الماضي، وأسفر عن مقتل 135 شخصا وإصابة نحو 5 آلاف آخرين بجروح.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن الانفجار ناجم عن تخزين غير آمن لمواد كيميائية شديدة الانفجار.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رجح في وقت سابق أن يكون الانفجار ناجما عن هجوم بقنبلة، لكن مسؤولين أمريكيين آخرين قالوا إنه لا يوجد لديهم ما يكفي من معلومات لتأكيد ذلك.