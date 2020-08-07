"إحنا الشرطة".. تفاصيل سقوط عصابة انتحلت صفة رجال أمن لسرقة المواطنين

"إحنا الشرطة" بهذه الكلمات بدأ المتهمون بانتحال صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين أقوالهم أمام النيابة العامة، وأضافوا أنهم كانوا يستقلون سيارة ميكروباص مثل مأموريات ضباط المباحث ويستوقفون المواطنين لسرقتهم بعد إيهامهم بأنهم رجال شرطة ويقومون بتفتيشهم والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال.

وكان قسم شرطة المرج تلقى بلاغا من أحد المواطنين بأنه حال تواجده أعلى الطريق الدائرى بدائرة القسم، وبحوزته مبلغ مالي استوقفه مجموعة من الأشخاص وادعوا أنهم رجال شرطة واصطحبوه داخل سيارة "ميكروباص" وقاموا بتفتيشه، وعقب نزوله من السيارة اكتشف قيامهم باستبدال المبلغ المالي المشار إليه بكمية من الورق في حجم العملات الورقية، ولاذوا بالفرار.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتحديد مرتكبيها (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، حال استقلالهم السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبحوزتهم مبلغ مالي من متحصلات الواقعة - طبنجة صوت - مجموعة من الورق فى حجم العملات الورقية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقات متعلقات المواطنين من خلال انتحال صفة رجال الشرطة، وأضافوا أنهم أنفقوا باقى المبلغ المستولى عليه على متعلقاتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبعرضهم على قاضي المعارضات تم تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.