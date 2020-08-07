جدول حفلات مهرجان الصيف الثامن عشر وأسعار التذاكر

أعلنت مكتبة الإسكندرية، موعد بدء برنامج مهرجان الصيف الثامن عشر، بمركز الفنون بمكتبة الأسكندرية، والمقرر إقامته من 15 وحتى 29 أغسطس 2020، وذلك إهداءً إلى روح الفنان الراحل محمود رضا.

وتستعرض "الوطن"، جدول المهرجان وأسعار التذاكر الخاصة بالحفلات، كالتالي:

السبت 15 أغسطس:

حفل الافتتاح للفنانة دينا الوديدي بمكتبة الإسكندرية بالمسرح المكشوف، في تمام الساعة 9 مساء، ويصل سعر التذكرة 170 جنيها.

الأحد 16 أغسطس:

حفل موسيقي لفؤاد ومنيب، وفريق ميشيل راوندز "أستراليا" بمكتبة الإسكندرية على المسرح المكشوف في التمام الساعة 9 مساءً، ويبلغ سعر التذكرة 100 جنيه.

من الأحد إلى الخميس الموافق 16 - 20 أغسطس:

ورشة عمل صناعة الأفلام منخفضة التكاليف، بمركز المؤتمرات، يوميا من الساعة 10 صباحًا إلى 3 مساءً.

الإثنين 17 أغسطس:

حفل ستاند أب كوميدي تقديم، لمحمد حلمي بمكتبة الإسكندرية، المسرح المكشوف، 9 مساءً، وبلغ سعر التذكرة 30 جنيهًا.

الثلاثاء 18 أغسطس:

عرض تمثيلي فابريكا تقدم «الليلة الكبيرة» بمكتبة الإسكندرية على المسرح المكشوف في التمام الساعة 9 مساء، ويبلغ سعر التذكرة 75 جنيهًا.

الأربعاء 19 أغسطس:

حفل موسيقي أوركسترا مكتبة الإسكندرية بمقتطفات من أشهر أغاني المسرحيات الغنائية العالمية، على المسرح المكشوف، في تمام الساعة 9 مساءً، ويبلغ سعر التذكرة 50 جنيهًا.

الخميس 20 أغسطس:

حفل موسيقي الشيخ محمود التهامي بمكتبة الإسكندرية، على المسرح المكشوف، في تمام الساعة 9 مساءً، ويبلغ سعر التذكرة 90 جنيهًا.

الجمعة 21 أغسطس:

حفل موسيقي لمحمد الشرنوبي بمكتبة الإسكندرية، على المسرح المكشوف في تمام الساعة 9 مساءً، ويبلغ سعر التذكرة 170 جنيهًا.

السبت 22 أغسطس:

حفل موسيقي فريق الميناء، وفريق هاي دام بمكتبة الإسكندرية على المسرح المكشوف في تمام الساعة 9 مساءً، ويبلغ سعر التذكرةالتذكرة 60 جنيهًا.

الأحد 23 أغسطس:

عرض حكي «زي إيه؟» بمكتبة الإسكندرية، على المسرح المكشوف في تمام الساعة 9 مساءً، ويبلغ سعر التذكرة 30 جنيهًا، وعرض سينمائي أفلام عن الهامش عرض فيلمين، ولقاء مع المخرج بسام مرتضى، بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعة المحاضرات، 7 مساء، الدخول مجاني.

الإثنين 24 أغسطس:

حفل موسيقي للفنان جهاد عمران، وريفر وود بمكتبة الإسكندرية، على المسرح المكشوف فيتمام الساعة 9 مساءً، ويبلغ سعر التذكرة 40 جنيهًا.

الثلاثاء 25 أغسطس:

حفل موسيقي أندروميدا بمكتبة الإسكندرية، على المسرح المكشوف، في تمام الساعة 9 مساءً، ويبلغ سعر التذكرة 60 جنيهًا.

الأربعاء 26 أغسطس:

حفل موسيقي نوران أبو طالب بمكتبة الإسكندرية، على المسرح المكشوف، في تمام الساعة 9 مساءً، ويبلغ سعر التذكرة 60 جنيهًا.

الخميس 27 أغسطس:

حفل موسيقي علي الحجار بمكتبة الإسكندرية، على المسرح المكشوف في تمام الساعة 9 مساءً، ويبلغ سعر التذكرة 180 جنيهًا.

الجمعة 28 أغسطس:

عرض راقص بمركز مدحت فوزي لفنون العصا بملوي بمكتبة الإسكندرية، على المسرح المكشوف في تمام الساعة 9 مساءً، ويبلغ سعر التذكرة 30 جنيهًا.

السبت 29 أغسطس:

حفل الختام مصطفى قمر بمكتبة الإسكندرية، على المسرح المكشوف في تمام الساعة 9 مساءً، ويبلغ سعر التذكرة 150 جنيهًا.