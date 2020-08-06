فرنسا: المسلح الذي احتجز رهائن في مصرف يعاني من أمراض عقلية

قالت الشرطة الفرنسية، اليوم، إن المسلح الذي احتجز رهائن في مصرف بنكي بمدينة لو هافر شمال غربي البلاد يعاني من أمراض عقلية ومعروف لدى أجهزة الأمن.

وأوضح مسؤولون فرنسيون، حسبما ذكرت شبكة "فرانس 24" الإخبارية، أن شخصاً يحمل مسدساً احتجز 3 أشخاص في مصرف شمالي البلاد ويُعتقد أن له صلة بالتطرف.

وأضافت السلطات الفرنسية أن المسلح، 34 عاماً، احتجز في البداية 6 أشخاص إلا أن 3 منهم أطلقوا.

وأكد المسؤولون الفرنسيون أن وحدة تكتيكية خاصة من جهاز الشرطة في طريقها إلى الموقع الذي يحتجز فيه المسلح الرهائن.