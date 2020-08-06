النائب العام اللبناني يمنع 7 أشخاص من السفر على خلفية انفجار بيروت

أصدر النائب العام اللبناني القاضي غسان عويدات قرارًا بمنع سبعة أشخاص من السفر إلى الخارج، على خلفية القرار الصادر من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان المركزي بتجميد أموالهم في ضوء التحقيقات المتعلقة بالانفجار المدمر الذي وقع قبل يومين بميناء بيروت البحري وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وتضرر منشآت العاصمة اللبنانية وأبنيتها بشكل بالغ.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن قرار هيئة التحقيق بمصرف لبنان المركزي تضمن تجميد الحسابات المصرفية العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لهؤلاء الأشخاص، الذين من بينهم رئيس ميناء بيروت ومدير إدارة الجمارك، في جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان.

وأشارت الوكالة إلى أن قرار هيئة التحقيق يتضمن أيضًا رفع السرية المصرفية عن حسابات الأشخاص السبعة أمام كافة الجهات القضائية، على أن يُستثنى من القرار الحسابات التي تحول إليها الرواتب الشهرية لهم.