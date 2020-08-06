مديرة صندوق النقد الدولي تدعو لحشد الدعم العالمي من أجل لبنان

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، اليوم، إن المجتمع الدولي بحاجة إلى حشد الدعم للبنان في أعقاب الانفجار الذي تعرضت له العاصمة بيروت أول أمس الثلاثاء، وبالتزامن مع المشكلات المالية والاقتصادية القائمة داخله.

وأضافت جورجييفا، في تصريحات اليوم نقلتها شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن الوقت حان للتغلب على "الطريق المسدود" بشأن الإصلاحات الضرورية في لبنان، موضحة أن الصندوق "يستكشف جميع الطرق الممكنة" لدعم الشعب اللبناني.

ودعت جورجييفا إلى ضرورة تشجيع الوحدة الوطنية في لبنان للتغلب على الأزمة المالية التي يمر بها.