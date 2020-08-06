السنيورة يطالب بتحقيق دولي في "انفجار بيروت"

قال الدكتور فؤاد السنيورة، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، إنه من الثابت وجود كميات كبرى من نترات الأمونيوم في ميناء بيروت، وهناك باخرة كانت متجهة من جورجيا لموزمبيق ولكنها غيرت وجهتها لحمل حمولة إضافية من لبنان وتعطلت الباخرة وجرى إفراغ الحمولة في لبنان.

وأضاف "السنيورة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنه وبعد ذلك الانفجار الزلزالي الذي وقع بلبنان تلك النترات كانت تستخدم في إنتاج المتفجرات وممنوع دخولها للبنان، موضحا أن هناك انهيار واضح في الثقة بين الشعب والحكومة ورئيسها وهو أمر لم يعد من المستطاع أن تؤمن الحكومة اللبنانية الحيادية الصحيحية لإجراء التحقيقات، وطالب بضرورة وجود لجنة تحقيق دولية.

وأكد أن جميع الأجهزة الموجودة في المرفأ هي أجهزة عسكرية وحكومية: "من هيحقق مع من، ومن الصعوبة التوصل لحقيقة شفافة مبنية على مجموعة مختارة من القضاة والعسكريين بعد ذلك الانفجار الكبير، ولن تنجح الحكومة في كسب ثقة اللبنانين مرة أخرى"، مشيرا إلى أن دولة لبنان يتم السيطرة عليها من خلال "حزب الله" وهو الذي يتدخل في كل الدول العربية ويورط لبنان وينزع عروبتها، وهناك طوائف حزبية ومذهبية تسيطر على الدولة اللبنانية وتجر الدولة لمصلحتها الشخصية.

وتابع: "المرفأ موجود فيه جميع الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية في لبنان، ولكن هناك سلطة لحزب الله على جزء كبير من المرفأ مثلما له سلطة على المطار وجزء من الحدود اللبنانية السورية، ونرفض عودة الانتداب الفرنسي أو أي انتداب آخر، ونحن نريد سيادة الدولة اللبنانية دون أن ينازعها في ذلك أيا من الأحزاب وتكون ملائمة في علاقاتها مع الدول العربية".