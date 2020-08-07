زوجة رامي عياش تكشف حالتها الصحية بعد إصابتها في انفجار لبنان

أعلنت داليدا عياش زوجة المطرب اللبناني رامي عياش، تحسن حالتها الصحية، بعد الإصابات التي لحقت بها، بعد انفجار لبنان.

وكتبت داليدا عبر تويتر: "بشكر من كل قلبي كل اللي اتطمن وسأل عني.. حسيت ان عندي عايلة كبيرة كتير.. بدي قول ان جروحي والحادث وكل الكابوس اللي قطعت فيه هوي ماشي قدام آلام الناس يللي فقدوا ناس غاليين عقلوبهم، أو نصابوا بتشوهات.. قلبنا عم يتقطع على بيروت يللي عم تحترق.. الله يصبر قلب كل أم وأب وطفل وشب وصبية"

أُصيبت داليدا، زوجة المطرب رامي عياش، في الانفجار الذي وقع اليوم، بمرفأ بيروت.وتداول عدد من محبي رامي عياش، مقطع فيديو لـ"داليدا"، عبر إنستجرام، وظهرت غارقة في دمائها وتتلقى الإسعافات بأحد مستشفيات لبنان.وعلق الحساب على الفيديو: "إصابة داليدا زوجة ⁧‫رامي عياش،‬⁩ أثناء انفجار ⁧‫بيروت،‬⁩ والتي كانت متواجدة في منطقة الأشرفية حيث سقط الزجاج عليها، بينما كان رامي والأولاد في المنزل".