عضو اتحاد "منتجي الدواجن": توجد شروط للتصدير غير متوافرة لدينا

أعلنت وزارة الزراعة فى بيان صادر منها خلال الأسابيع القليلة الماضية موافقة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية «OiE» على إدراج مصر رسمياً ضمن قائمة الدول التى تعتمد نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور، وأكد البيان آنذاك أن هذا الإجراء كان حتمياً لاستيفاء متطلبات المعايير الدولية لإتاحة الفرصة لاستئناف التصدير بعد تعليق الاستيراد من مصر لمدة 14 عاماً بعد تفشى وباء الإنفلونزا عام 2006.

مجدى حسن: خلو بعض المنشآت من إنفلونزا الطيور لا يعنى أن مصر خالية منها أو من الأوبئة الأخرى

ويقول الدكتور مجدى حسن، عضو اتحاد منتجى الدواجن، ورئيس المجموعة الدولية للتبادل التجارى الحر، إن خلو بعض المنشآت من الإنفلونزا لا يعنى أن مصر خالية منها أو من الأوبئة الأخرى ولا توجد لدينا خريطة وبائية واضحة، حيث توجد أمراض أخرى تمنع التصدير مثل السالمونيلا.

وأضاف «عضو اتحاد منتجى الدواجن» أن هناك العديد من الشروط التى يتم وضعها للتصدير وهناك دول تشدد على حماية صناعتها المحلية، ولا بد من موافقة الدول الأخرى على الاستيراد من مصر، خاصة أنها معروفة أنها مصنفة ضمن الدول الموبوءة بالإنفلونزا.

يقول الدكتور السيد بدوى، رئيس الشركة المصرية للصناعات البيولوجية لإنتاج اللقاحات، إن القرار صدر لـ9 منشآت بناء على طلب مقدم منها منذ تولى الدكتورة منى محرز نائباً للوزير السابق آنذاك ولكن لم يتم الإعلان عنه سوى الآن، مؤكداً أن مصر بها 101 ألف مزرعة وهذه المنشآت لا تمثل مصر، كما توجد أمراض مختلفة، مثل نيوكاسل،وIB.

وأكد عمرو على، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة طيبة لجدود الدواجن وعضو اتحاد منتجى الدواجن استحالة استطاعة مصر التصدير لعدم ثقة الدول العربية فى المنتج المصرى، خاصة أنهم على علم بأن مصر مصنفة ضمن الدول الموبوءة بالإنفلونزا، موضحاً أن الدول تتعامل مع اسم دولة وليس مؤسسات فردية.