بالفيديو.. حريق في سنتر التوحيد بالمقطم

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عدد من الصور ومقاطع الفيديو، لوجود حريق في سنتر التوحيد بشارع 9 بمنطقة المقطم.

وظهر في مقاطع الفيديوهات والصور التي تم تداولها على "السوشيال ميديا"، الحريق وهو ينشب في "السنتر"، وظهور الدخان منه، وسط صافرات سيارات الإطفاء والإسعاف، من أجل الوصول بشكل أسرع إلى الحريق، لمحاولة إطفائه وإنقاذ أي شخص قد لحق به الضرر.

كما شهد الشارع الذي حدث به الحريق، حالة من التكدس والازدحام بشكل كبير بين السيارات والمواطنين.