التربية الكويتية: ألف معلم عالقين بالخارج ونأمل عودتهم قبل أول سبتمبر

أعلن وكيل وزارة التربية الكويتية بالانابة فيصل المقصيد، أن عدد المعلمين العالقين الذين لم يعودوا للكويت حتى الآن، لا يتجاوز 1000 معلم ومعلمة، مشيرا الى أنهم يعملون بمختلف المراحل الدراسية.

وأكد المقصيد، في تصريح صحفي، اليوم، أن تأخر وصول المعلمين الوافدين، لن يؤثر على سير العملية التعليمية، نظرا لأن أغلبهم من معلمي المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، معربا عن أمله في وصولهم خلال الأيام المقبلة قبل بداية العام الدراسي الجديد، الذين سيباشر فيه المعلمون دوامهم في الأول من سبتمبر المقبل.

وأضاف أنه فيما يتعلق بمعلمي المرحلة الثانوية، فلن يكون هناك مشكلة عند انطلاق الفصل الدراسي التكميلي الثاني واستئناف الدراسة عن بعد للطلبة يوم الأحد المقبل، لافتا الى أن (التربية) الكويتية استعدت جيدا بالتعاون مع المناطق التعليمية، والادارات المدرسية الثانوية، التي باشرت أعمالها منذ الثلاثاء الماضي بكل همة ونشاط.