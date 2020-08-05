الكويت والعراق يرسلان مساعدات طبية عاجلة للبنان

ذكرت رئاسة الحكومة اللبنانية أنّ الكويت والعراق أبلغا رئيس الوزراء اللبنانى حسان دياب، أنّهما سيرسلان مساعدات طبية عاجلة؛ دعمًا للشعب اللبناني في مواجهة الانفجار الهائل الذي وقع أمس بالميناء البحري للعاصمة بيروت، وتسبب في حدوث دمار وأضرار بالغة وخسائر بشرية فادحة.

وأوضحت الرئاسة - في بيان الأربعاء - أنّ دياب تلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره العراقي مصطفى الكاظمي، أبلغه دعم العراق للبنان وإرسال مساعدات طبية عاجلة وكميات من المواد النفطية.

وأضافت أنّ دياب تلقى أيضًا اتصالًا من رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، شدد خلاله على وقوف الكويت إلى جانب لبنان وإرسال مساعدات طبية.كانت طائرة تحمل مساعدات طبية وإغاثية من الكويت قد وصلت، في وقت سابق اليوم، إلى مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) كما أعلنت عدد من الدول تقديم مساعدات إغاثية وإرسال أطقم طبية دعما للبنان في مواجهة تداعيات الانفجار الذي أحدث دمارًا واسعًا بالعاصمة بيروت.