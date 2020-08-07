رئيس الوزراء لمخالفي البناء: لا تتردوا في السعي لتسوية أوضاعكم

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإقبال الذي تشهده حتى الآن إجراءات تلقى طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، وسداد مبلغ جدية الحجز، داعياً المواطنين إلى التعاون وعدم التردد في السعي نحو تسوية أوضاعهم، وأداء حق الدولة الذي لن تتهاون فيه.

وشدد "مدبولي"، في تصريحات صحفية له صباح اليوم على هامش استعراضه تقريراً من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية حول تطورات "طلبات التصالح"، على إصرار الدولة على استيداء حقها، وتسوية أوضاع المخالفات التي تمت على مدار السنوات الماضية، طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء.

كان "شعراوي"، قد قال لرئيس الوزراء، في تقرير رسمي رفعه له، إن المواطنين الراغبين في التصالح تقدموا حتى الآن بنحو 600 ألف طلب، وبلغ إجمالي المتحصلات حتى الآن 1.5 مليار جنيه، منها حوالي نحو 1.1 مليار جنيه رسوم سداد مبلغ جدية التصالح الذي تبلغ نسبته 25% من إجمالي قيمة المخالفة.

وأضاف "شعراوي"، في تقريره، أن محافظة المنوفية هي الأعلى في الاقبال على التقدم بطلبات التصالح وسداد مبلغ الجدية، يليها محافظة القليوبية، ثم الإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، وأسيوط.