مدبولي: سنلبي ما يحتاجه الأشقاء في لبنان

نعى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضحايا حادث انفجار مرفأ لبنان، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المنعقد منذ قليل بمدينة العلمين الجديدة.

وقال "مدبولي"، خلال الاجتماع: "تابعنا بخالص الأسى والحزن حادث انفجار مرفأ بيروت، وبالنيابة عن مجلس الوزراء، أتوجه بخالص التعازي والمواساة للبنان الشقيقة شعبا وحكومة".

وأضاف: "ونحن من أول لحظة قمنا بالتواصل مع الأشقاء في لبنان، وصدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على إرسال طائرتي مساعدات، وجار النظر في تلبية كل ما يحتاجه الأشقاء في لبنان بالتنسيق مع السفارة المصرية في بيروت".