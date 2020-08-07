جبور: السيسي من القلائل المهتمين بالصحة ووضع مصر على خريطة الصحة العالمية

عبر الدكتور جون جبور عن فخره الشديد بأنه خدم الشعب المصري، خلال السنوات الماضية، لأن التطور الذي حدث غير مسبوق، مؤكداً أن الرئيس السيسي من رؤساء دول العالم القلائل جدا الذين اهتموا بملف الصحة العامة، من خلال تدشين مبادرات صحية وعلاجية على مستوى الشعب بالكامل، ما ولّد الثقة بين الشعب وقيادته.

وأضاف جبور، أن التاريخ سيذكر أنه في وقت قصير جداً حدثت تطورات إيجابية غير مسبوقة في قطاع الصحة العامة في مصر، كما أن نظام التأمين الصحي الشامل وضع مصر على خريطة الصحة العالمية، واستحق تهنئة رئيس منظمة الصحة العالمية لمصر على هذا الإنجاز.

وعن تعامل مصر مع جائحة كورونا، أكد جبور أن أداء الحكومة فى التعامل مع الجائحة كان متميزا، ونجحت سياسة التدرج فى تطبيق الإجراءات الاحترازية، فى تمكين مصر من التعامل الفعال مع الجائحة، والدليل أن النظام الصحي لبلد الـ100 مليون لم يتعرض للانهيار كما حدث في دول أخرى، بل على العكس، كانت المنظومة الصحية في مصر تتطور وتتكيف بشكل سريع مع تطورات الأزمة.

واختتم الدكتور جون جبور حديثه بتوجيه الشكر للحكومة المصرية لوقوفها إلى جانب لبنان فى محنته التى أعقبت انفجارات مرفأ بيروت، مؤكدًا أن هذا ليس بمستغرب على الشقيقة الكبرى مصر.