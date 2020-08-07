جنازة جماعية لضحايا عقار المحلة في نبروه بالدقهلية

شيع أهالي مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، اليوم، جثامين 8 أشخاص بينهم 3 أطفال من أسرتين لقوا مصرعهم في حادث انهيار عقار بمنطقة "الرجبي" في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الدقهلية.

ووصلت الجثامين في سيارات إسعاف إلي مدينة نبروه، وأسماء الضحايا من الأسرة الأولى: منى أبو العنين عبد النبي، 45 عامًا، وندى السيد عبدالفتاح، 21 عامًا، طالبة جامعية، وأميرة السيد عبدالفتاح، 19 عامًا، ومنة السيد عبدالفتاح، 13 عامًا، ومن الأسرة الثانية: عبده عبدالفتاح الصاوي، وزوجته مروة أبو العنين، وطفليهما إياد الصاوي، وشقيقه محمد.

ووقف الأهالي في مشهد مهيب أمام سيارات الإسعاف، وصلوا عليهم صلاة الجنازة، فيما وقف من لم يتمكن من الصلاة للزحام الشديد يشير بعلامة الوحدانية إليهم، في موقف إنساني مهيب.

وتحركت سيارات الإسعاف بالجثامين إلي مقابر مدينة نبروه ودفنهم واحد تلو الآخر، وسيط حالة من الحزن الشديد عليهم جميعا، ومطالب بالوقف بجوار من تبقي من العائلة في مصابهم الكبير.

وأعلنت أسر الضحايا عن تقبل العزاء في منزل عوض أبو العنين في شارع المحطة بنبروه

وانهار عقار منطقة" الرجبي" في مدينة المحلة الكبرى مساء أمس، وتبين أنه مكون من 5 أدوار، بسبب اعمال حفر وتركيب شبكات الصرف الصحي من جانب أحد مقاولي الباطن.