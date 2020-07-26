القومية للأنفاق توضح حقيقة انهيار عقار الزمالك نتيجة أعمال حفر المترو

أكّدت الهيئة القومية للأنفاق، أنَّه لم يحدث أي نوع من أنواع الإنهيارات بعمارة رقم 17 شارع البرازيل بالزمالك، مشددة على أنَّ ما حدث هو "هبوط بسيط بأحد أركان العمارة" و"هبوط في الساحة الأمامية والسور الخارجي لسفارة دولة البحرين".

الهيئة القومية للأنفاق: اتخذنا كل الإجراءات الهندسية لتأمين العقار كإجراء وقائي

وبينت أنَّ الهيئة والجهات الاستشارية ومقاول المشروع اتخذت كل الإجراءات الهندسية لتأمين العقار كإجراء وقائي.

إجلاء السكان وتعويضهم ماليًا لتوفير إقامة بديلة حتى إعادتهم مرة أخرى

ولفتت الهيئة القومية للأنفاق، إلى أنَّه تمّ إجلاء السكان من العقار المذكور، وتمّ تعويضهم ماليًا للإقامة البديلة لحين الإنتهاء من كل الإجراءات والدراسات والأعمال الهندسية ولحين عودتهم إلى العقار مرة أخرى.

وأهابت الهيئة القومية للأنفاق، بكل وسائل الإعلام التأكّد من الأخبار من مصادرها الرسمية لتوضيح الحقائق امام الراي العام .