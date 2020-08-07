فيديو.. وزير الاتصالات يشرح أهداف مركز الذكاء الاصطناعي

قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه هناك جهود حثيثة تبذل من كل جهات الدولة ومن ضمنها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية، ومن ضمن بناء مصر الرقمية العديد من المحاور والمشروعات ومن ضمنهم مشروع مركز الذكاء الاصطناعي والبحوث التطبيقية وهذا المركز تم إنشاؤه في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العام الماضي، والهدف منه بناء منظومات باستخدام تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي حتى يكون لتلك الأشياء مردود اقتصادي ومجتمعي.

وأضاف طلعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز" أن التطبيقات الخاصة بالرعاية الصحية أو الزراعة أو التخطيط العمراني وغيرها، ولكن أهمها بناء منظومة لمرضى أمراض القرنية التي يسببها السكري، وهناك منظومة لترشيد الري والتعرف على الآفات الزراعية من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهناك منظومة أخرى المركز معني ببنائها من أجل التعرف على اللغات الحية بواسطة منظومات الذكاء الاصطناعي، وهناك منظومة لتطوير التخطيط العمراني والعديد من المشروعات المعني هذا المركز ببناء منظومات رقمية لتطويرها وتحسينها.

وشرح طلعت أن مركز الذكاء الاصطناعي والبحوث التطبيقية أنشئ عام 2019 واتخذ مبنى مؤقت له في القرية الذكية في الجيزة ويجري حاليا إنشاء مبنى خاص به ليكون مقره الدائم بقلب مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والرئيس عبدالفتاح السيسي استعرض أمس خطوات البناء التي تقوم وزارة الاتصالات بها من الهيئة الهندسية.

واستكمل طلعت أن هناك خطة موضوعة واستراتيجية للمركز، وهذا المركز استراتيجيته التعاون مع الشركات العالمية العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي والجامعات العالمية ذات السمعة المرموقة في هذا المجال، وكل جهة أجنبية سواء شركة أجنبية أو جامعة تتعاون مع فريق يكونه المركز لبناء منظومة من المنظومات، والهدف هو بناء المنظومة ليكون لها عائد على المواطنين سواء في مجال الصحة أو الصناعة أو التعليم أو التخطيط العمراني أو غيره.

وشدد طلعت على أنه من أهداف المركز هو بناء كوادر علمية وتقنية متخصصة في الذكاء الإصطناعي لكي تحقق مصر ريادة إقليمية ودولية في هذا المجال.