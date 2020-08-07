"قومي المرأة" يطلق حملات توعية بانتخابات "الشيوخ" في البحر الأحمر

يواصل المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر، فعاليات حملة "صوتك لمصر بكرة.. مجلس الشيوخ 2020"، والتي تمتد حتى نهاية انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بهدف توعية المرأة بأهمية مشاركتها السياسية وتشجيعها على الإدلاء بصوتها خلال الانتخابات المزمع عقدها يومي 11 و12 أغسطس الجاري.

ونظم فرع المجلس بمحافظة البحر الأحمر، بالتعاون مع الإدارات الاجتماعية بالمدن، ندوات توعية استهدفت عددا من السيدات بمدن المحافظة، للتوعية بأهمية المشاركة في هذه الانتخابات والتعريف باختصاصات مجلس الشيوخ وشروط الترشح وعدد الأعضاء، والتأكيد على ضرورة الاهتمام باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء عملية الاقتراع.

من جانبها أشارت نيرمين أبو سريع، مقرر المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر، لـ"الوطن"، إلى أن حملة "صوتك لمصر بكرة.. مجلس الشيوخ 2020" تستهدف تعزيز المشاركة السياسية للمرأة خلال المرحلة المقبلة على مستوى المرشحات وعلى مستوى الناخبات والتصويت، وذلك من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة التي تستهدف توعية السيدات بأهمية التصويت وتعريفهن بدور ومهام مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للمرشحات، وتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة بأهمية دورهم في الانتخابات وغيرها من الأنشطة.