"مياه البحر الأحمر" تعلن العمل بنظام النوبتجيات والروافع طوال 24 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر بالعمل بنظام النوبتجيات المحطات والروافع طوال 24 ساعة، وذلك خلال فترة العيد ضمن خطة الطوارئ التى يتم العمل بها خلال الأعياد والمناسبات لضمان جودة الخدمة التى تقدمها الشركة بجانب الخط الساخن 125 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين والتعامل معها على الفور.

كما أجرى المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، جولة تفقدية بعدد من المحطات لمتابعة سير العمل، حيث تفقد محطة رفع الكيلو 208 ومحطة رفع الكيلو 40 بالمستجدة على خط مياه الكريمات الغردقة ومحطات رفع الصرف الصحي أرقام 8 و5 ومحطة 4.

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى بيان لها الجولة التفقدية جاءت للتأكيد على انتظام العمل والإلتزام بكافة معايير التشغيل و الصيانه بجميع المحطات والروافع لتأمين وصول المياه للمواطنين وتحسين مستوي الخدمات التى يتم تقديمها لأهالي المحافظة.