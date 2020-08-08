قصة "أبريموس" البطريرك الـ5 للكنيسة الذي يحتفل الأقباط بذكراه غدا

يحتفل الأقباط في صلواتهم بالكنائس، غدا الأحد، بحسب "السنكسار الكنسي"، بتذكار وفاة البابا أبريموس، البطريرك الـ5 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

و"السنكسار" هو كتاب يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

فحسب التقويم القبطي، يوافق اليوم الأحد، 3 مسرى لعام 1736 قبطي، ويدون "السنكسار"، أنه في مثل هذا اليوم عام 118 ميلادي، توفي البابا أبريموس، البطريرك الـ5 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ويذكر السنكسار أن هذا البابا تعمد من يد مار مرقس الرسول مؤسس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهو أحد الثلاثة الذين رسمهم مرقس الرسول قسوسا مع الأسقف إنيانوس البطريرك الثاني، وكان ناسكا عفيفا حسن الأفعال تولي الكرسي الرسولي في 16 يونيو سنة 106م، وكانت الكنيسة في مدة رئاسته في سلام.

ويستخدم "السنكسار" التقويم القبطي والشهور القبطية "13 شهرًا"، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر.

و"السنكسار"، بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.