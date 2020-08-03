18 معلومة عن البابا شنودة.. عاش 6 سنوات في مغارة متفرغا للصلاة والتأمل

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، بالذكرى الـ97 لميلاد البابا الراحل شنودة الثالث، البطريرك الـ117 للكنيسة، والذي يتزامن مع بدء أول قداس عقب إعادة فتح دور العبادة، بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر وسط حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا.

"الوطن" ترصد في السطور المقبلة 18 معلومة عن البابا الراحل شنودة الثالث:

1. البابا شنودة من مواليد الثالث من أغسطس 1923 في قرية "سلام" بمحافظة أسيوط وكان اسمه نظير جيد روفائيل.

2. التحق بجامعة فؤاد الأول قسم التاريخ وبدأ بدراسة التاريخ وحصل على الليسانس بتقدير ممتاز عام 1947.

3. في السنة النهائية بكلية الآداب التحق بالكلية الإكليركية.

4. بعد حصوله على الليسانس بثلاث سنوات تخرج من الكلية الإكليريكية وعمل مدرساً للغة العربية ومدرسًا للغة الإنجليزية.

5. حضر فصولًا مسائية في كلية اللاهوت القبطي وكان تلميذاً وأستاذاً في الكلية نفسها وفي الوقت ذاته.

6. كان خادمًا بجمعية النهضة الروحية التابعة لكنيسة العذراء مريم بمسرة في حي شبرا بالقاهرة، وطالبًا بمدارس الأحد ثم خادمًا بكنيسة الأنبا أنطونيوس بشبرا في منتصف الأربعينات.

7. رسم راهبًا باسم أنطونيوس السرياني في يوليو 1954

8. بعد سنة من رهبنته تمت سيامته قساً.

9. من عام 1956 حتى عام 1962 عاش في مغارة تبعد نحو 7 أميال عن مبنى الدير مكرسا فيها كل وقته للتأمل والصلاة.

10. عمل سكرتيرًا خاصًا للبابا كيرلس السادس في عام 1959.

11. كان أول أسقف للتعليم المسيحي وذلك في عام 1962.

12. عندما توفي البابا كيرلس السادس في عام 1971، أجريت انتخابات البابا الجديد وتوج البابا شنودة الثالث في هذا العام.

13. كان أول بطريرك ينشيء العديد من الأديرة القبطية خارج مصر وأعاد تعمير عدد كبير من الأديرة المتهالكة.

14. امتدت أنشطة البابا شنودة إلى الكتابة في الصحافة وكان يكتب في جريدة "الأهرام" وكان عضوًا في نقابة الصحفيين.

15. كتب البابا القصائد الشعرية وكان لعدة سنوات محررًا ثم رئيسًا للتحرير في مجلة "مدارس الأحد".

16. هو أول بابا يرسم أسقفًا عامًا للشباب وهو الأنبا موسى.

17. أتاح المجال أمام المرأة للكتابة في مجلة الكنيسة وهي مجلة "الكرازة"، حيث سمح لنبيلة ميخائيل يوسف كتابة باب "روائع العلم" وهي نفسها أول امرأة عضوة في المجلس الملي العام منذ عام 1989.

18. أول بابا يقيم حفلات إفطار رمضانية لكبار السياسيين وفعاليات المجتمع المصري السياسية منذ عام 1986.