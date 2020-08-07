علامات موجة كورونا الثانية في مصر.. هل هناك توقيت علمي لها؟

فتحت تصريحات أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام بالأمس على هامش اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، بشأن توقعات بإمكانية وجود "موجة ثانية" من الإصابات بفيروس كورونا المستجد بمصر خلال الأشهر القادمة، الباب حول دلالات وتوقيت حدوث الموجة الثانية لفيروس كورونا في مصر

وقالت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لكورونا لـ"الوطن"، إن الموجة الثانية في حال حدوثها لا قدر الله ستكون من علاماتها ارتفاع مؤشر الإصابات بشكل ملحوظ، موضحة أن الحديث عن أن الفيروس في موجته الثانية أعراضه أقل وأخف من أعراض المرة الأولى قائلة "الأعراض بتقل، بتبقى شبه دور البرد العادي".

وعن هل هناك توقيت علمي موثق لحدوث الموجة الثانية من فيروس كورونا، أشارت إلى أنه لا توقيت مرشح لحدوث الموجة الثانية، لأن معيار الحكم على دخول أي بلد الموجة الثانية أو معاودة نشاط الفيروس، هو ارتفاع أعداد الإصابات.