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علي الحجار يعلن عن موعد أولى حفلاته بالإسكندرية بعد جائحة كورونا

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أبانوب رجائي
12:23 ص | الجمعة 07 أغسطس 2020
علي الحجار

علي الحجار

قدم الفنان علي الحجار، منذ قليل، حفلا غنائيا بمسرح النافورة، في دار الأوبرا المصرية، بحضور العدد المحدد من الجمهور وفق إجراءات كورونا الاحترازية.

وبدأ الحجار الحفل بأغنية "المال والبنون"، وأعرب عن سعادته لرؤية الجمهور من جديد في أول حفل له في ظل أزمة فيروس كورونا.

كما كشف الحجار خلال الحفل، عن موعد حفله الأول بمدينة الإسكندرية، وقال الحجار إنه من المقرر أن يقدم حفلا بمكتبة الإسكندرية يوم 27 أغسطس الجاري.

وقدم الحجار العديد من أغانيه خلال الحفل منها: "يا طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمي، مسألة مبدأ، لو تعرفي، على قد ما حبينا، عارفه، بوابة الحلوانى".

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