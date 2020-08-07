"لجنة مكافحة كورونا" توجه تحذيرا مهما للمواطنين بعد إهمال الكمامات

حذرت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، من حدوث ارتداد في أعداد الإصابات نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة كارتداء الكمامات، حيث إن الفترة الماضية شهدت عدم التزام من قبل المواطنين في ارتداء الكمامات في الشوارع، وهناك تكدسات غير طبيعية، "نحن قلنا نتعايش وليس نتهاون".

ووجهت عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد عبر "الوطن" رسالة مهمة للمواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي في محاولة للوقاية من الإصابة بالفيروس.