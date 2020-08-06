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عاجل.. "الوزراء" يبدي قلقه من عدم الالتزام بارتداء الكمامات

كتب:

محمد مجدي
07:33 م | الخميس 06 أغسطس 2020
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

قال أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام، إن مجلس الوزراء يبدى قلقه الشديد من الزحام في المناطق الساحلية، وعدم التزام المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية.

وأضاف "هيكل"، في تصريحات صحفية له منذ قليل على هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، أن المجلس يُطالب بعدم التهاون على الإطلاق في ارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية، مضيفاً: "وهي ضرورة قصوى حتى لو وصلنا لصفر إصابة بكورونا".

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه المؤسسات الحكومية ووسائل المواصلات بالالتزام التام، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنها ارتداء الكمامات تحت أي ظروف، كما طالب وزارة الداخلية بتطبيق الغرامات المقررة بمنتهى الحزم خلال الفترة المقبلة.

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