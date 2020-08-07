غرق سمكري في نيل القناطر حاول الهروب من الحر

لقي سمكري سيارات مصرعه غرقا في نهر النيل بالقناطر الخيرية بالقليوبية، أثناء الاستحمام من شدة الحر.

وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى القناطر الخيرية، تحت تصرف النيابة.

تلقى العميد ياسر منصور، مدير شرطة المسطحات، بلاغا بوجود جثة طافية على نهر النيل خلف كوبري رشيد.

وانتقل العميد محمد غيث، مأمور مركز القناطر، والمقدم أسامة مشهور، رئيس مباحث المركز إلى موقع البلاغ.

وبمناظرة الجثة تبين أنها لشخص يدعى "عادل أ س"، 19 سنة، سمكري سيارات من منطقة بشتيل بالجيزة، ويرتدي شورت أسود.