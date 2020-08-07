ضبط طن ونصف "نترات نشادر" بمحل غير مرخص في العلمين

أعلنت محافظة مطروح ضبط 1,5 طن أسمدة مدعمة "نترات النشادر" بأحد المحلات غيرالمرخصة لبيع الأسمدة الزراعية بمدينة العلمين.

وقال المهندس أحمد يوسف، مدير عام الزراعة بمطروح، إنه بالمرور على محلات تجارة الأعلاف والأسمدة الزراعية والمبيدات بنطاق الإدارة الزراعية بالعلمين، للوقوف على مدى ترخيص تلك المحلات وصلاحية الأسمدة والمبيدات، ضبطت أحد المحلات لبيع الأسمدة والمبيدات الزراعية بمزاولة النشاط دون تراخيص وعدم وجود مسؤول زراعي بإدارة المحل.

وأضاف أنه بفحص الأسمدة والمبيدات الموجودة بالمحل، جرى ضبط كمية من سماد نترات النشادر المدعم من وزارة الزراعة للمزارعين تباع بالمحل بالسعر الحر بعدد 34 جوال زنت الجوال 50 كجم.

وتحفظت اللجنة على الكمية المضبوطة بمخزن الإدارة الزراعية بالعلمين، وجرى تحرير محضر بالواقعة