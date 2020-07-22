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ضبط 122 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية في مطروح

كتب:

محمد بخات
07:49 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
جانب من مضبوطات مستحضرات التجميل المضبوطة فى مطروح

جانب من مضبوطات مستحضرات التجميل المضبوطة فى مطروح

أطلقت مديرية تموين مطروح بالتعاون مع مباحث التموين حملة تموينية، اليوم، حملة استهدفت عددا من المحال التجارية والأسواق بمدينة مرسى مطروح، أسفرت عن ضبط 122 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية وغير مسجلة بوزارة الصحة.

وقال المهندس السيد أبو اليزيد، مدير عام مديرية التموين بمطروح، إن حملة تموينية من مفتشي كلا من إدارتي الرقابة والتجارة الداخلية بالمديرية بالتنسيق مع قسم مباحث التموين وذلك على المحال التجارية والأسواق بمدينة مرسى مطروح، وتم ضبط عدد من المخالفات.

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