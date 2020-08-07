جامعة حلوان تعلن عن فتح باب القبول للدراسات العليا

في إطار اهتمام جامعة حلوان بالبحث العلمي، أعلنت الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث عن فتح باب القبول بمرحلة الدراسات العليا بكل كليات الجامعة بمراحلها الثلاث "دبلوم، ماجستير، دكتوراه" للعام الجامعي 2020-2021، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

ويتم فتح باب التقديم للدراسة وقبول الطلاب الجدد وفقا للمواعيد المحددة على النحو التالي خلال الفصل الدراسي الأول في الفترة من "9 أغسطس 2020 وحتى 30 سبتمبر 2020"، عدا كليتي الصيدلة والتربية الفنية في الفترة من "9 أغسطس حتى 17 سبتمبر 2020"، ويتم التقديم للفصل الدراسي الثاني في الفترة من "1 يناير 2021 وحتى 31 يناير 2021".

وتم تحديد مجموعة من الشروط والأوراق اللازمة للقبول وهي:

1- شهادة المؤهل + معادلة لخريجي الجامعات غير الحكومية من المجلس الأعلى للجامعات.

2- بيان تقديرات.

3- أصل شهادة الميلاد.

4- صورة البطاقه الشخصية.

5- 6 صور شخصية.

6- الموقف من التجنيد للذكور.

7- شهادة حسن سير وسلوك.

8- موافقة جهة العمل على التفرغ للدراسة.