كومبارس وبطلة.. 5 أعمال لـ هند رستم ضمن قائمة أفضل 100 فيلم

بدأت حياتها الفنية "كومبارس"، واستطاعت بمهاراتها وموهبتها أن تنتقل إلى الصفوف الأولى بين النجوم، وتصبح واحدة من أشهر نجمات زمن الفن الجميل، و"أيقونة" الجمال والإغراء في تاريخ السينما المصرية، وأصبح اسم هند رستم، يحتل أفيشات وتترات الأفلام.

تمر اليوم الذكرى التاسعة على رحيل الفنانة هند رستم، التي غادرت دنيانا في مثل هذا اليوم 8 أغسطس من عام 2011، تاركة إرثًا سينمائيًا يقترب من 90 فيلمًا، ومشاركتها بأدوار ثانوية، وصولًا للبطولة المطلقة.

هند رستم، ولدت بمحافظة الإسكندرية يوم 12 نوفمبر من عام 1931، لأسرة ارستقراطية وأب يعمل ظابطًا للشرطة، وكعادة غالبية الأسر المصرية وقتها، رفضت عائلتها التحاقها بالتمثيل، ولكنها لم تلتفت إلا لموهبتها، ووضعت قدميها على عتبات المجد والشهرة بأدوار ثانوية، حتى لفتت الأنظار إليها، وحصولها على مساحات أكبر داخل العمل الفني، وصولًا للبطولة المطلقة.

من أشهر أفلام هند رستم، إشاعة حب، مع عمر الشريف، سعاد حسني، يوسف وهبي، وعبارتها الشهيرة "حسين.. إنت فين يا حسين"، وفيلم "لا أنام" مع فاتن حمامة ويحيى شاهين ومريم فخر الدين، و"الزوج العازب" مع فريد شوقي، و"ابن حميدو" مع إسماعيل ياسين وأحمد رمزي.

وجرى اختارت 5 أفلام شاركت فيهم الفنانة هند رستم، ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية، حسب استفتاء النقاد عام 1996، وترصدها "الوطن" في السطور التالية.

غزل البنات

عام 1949 ظهرت الشابة هند رستم، كـ "كومبارس" في فيلم "غزل البنات"، وكانت أحد الفتيات اللاتي يركبن الخيل، في أغنية ليلى مراد "اتمخطري واتميلي يا خيل"، ولم تنطق كلمة واحدة.

فيلم غزل البنات، قصة وإخراج أنور وجدي، حوار بديع خيري، بطولة نجيب الريحاني، ليلى مراد، يوسف وهبي، سليمان نجيب، عبدالوارث عسر.

رد قلبي

جسدت هند رستم، في فيلم "رد قلبي" عام 1957 دور الراقصة كريمة، التي تصاب بحروق بالغة وتلقى حتفها إثر إندلاع حريق القاهرة، عن قصة يوسف السباعي، وإخراج عزالدين ذو الفقار، وبطولة شكري سرحان، مريم فخر الدين، صلاح ذو الفقار، حسين رياض، زهرة العلا، رشدي أباظة، أحمد مظهر.

باب الحديد

في عام 1958، شاركت هند رستم في فيلم "باب الحديد" وكانت شخصية "هنومة" من أكثر الأدوار التي مازالت عالقة مع الجمهور، وهي فتاة تبيه المياه الغازية في محطة مصر، ويجرى خطبتها لحبيبها أبو سريع، ويقع في غرامها "قناوي" بائع الجرائد ويعاني من عدم اتزان نفسي، ويحاول قتلها بعد أن رفضته وفضلّت عليه أخر.

فيلم باب الحديد، إخراج يوسف شاهين، قصة عبدالحي أديب، بطولة فريد شوقي، يوسف شاهين، حسن البارودي.

صراع في النيل

نرجس، راقصة موالد، يتم استغلالها من قبل عصابة ما، للاستيلاء على أموال الشاب محسب، الذي جاء إلى القاهرة لشراء صندل بحري جديد، ولكن يقف الريس مجاهد لها بالمرصاد، حتى تلقى الراقصة حتفها بسقوطها في مياه النيل، وذلك ضمن أحداث فيلم "صراع في النيل" عام 1959 بطولة هند رستم، عمر الشريف، رشدي أباظة، تأليف علي الزرقاني، وإخراج عاطف سالم.

بين السماء والأرض

في عام 1960 شاركت هند رستم، في فيلم "بين السماء والأرض"، والذي دارت أحداثه داخل مصعد كهربائي يتعطل لعدة ساعات، ويضم عدد من الشخصيات المختلفة والمتنوعة لا يعرفون بعضهم البعض، ما بين فنانة جميلة، وحرامي، ومجنون، وسفرجي، وامرأة حامل، ورجل متصابي يترك زوجته ويذهب لخطبة فتاة صغيرة، وامرأة خائنة تواعد رجلًا آخر، وفتاة تريد اللحاق بحبيبها قبل انتحاره.

فيلم "بين السماء والأرض" قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار السيد بدير، إخراج صلاح أبوسيف، بطولة هند رستم، عبدالسلام النابلسي، عبدالمنعم إبراهيم، سعيد أبوبكر، زيزي مصطفى، محمود المليجي.