بريطانيا تسجل دخول 235 مهاجرا بطريقة غير شرعية في يوم واحد

ذكر تقرير إخباري اليوم، أن عدد المهاجرين الذين عبروا بشكل غير شرعي من فرنسا إلى بريطانيا، في يوم واحد، سجل ارتفاعا جديدا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وقالت وكالة "برس أسوشيشن" البريطانية للأنباء، إن 235 شخصا على الأقل وصلوا إلى بريطانيا، على متن 17 من القوارب الصغيرة أمس الخميس، وتتابع الوكالة بانتظام عمليات العبور تلك.

وقدرت الوكالة أنه على مدى شهر يوليو الماضي، شارك أكثر من ألف شخص في عملية عبور غير شرعية من فرنسا.