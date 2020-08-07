بيروت تستقبل أولى رحلات الإغاثة من سلطنة عمان

وصلت إلى العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم، أولى رحلات الإغاثة الجوية العُمانية، والتي تتضمن 22 طنًا من المواد الطبية المتنوعة والاحتياجات الإنسانية الضرورية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وجرى تسيير الرحلة بتوجيهات سلطان عمان هيثم بن طارق، إلى لبنان، إثر الانفجار المدمر الذي وقع في ميناء بيروت، الثلاثاء الماضي.

ويأتي تسيير هذه الرحلات الإغاثية في إطار الجهود الإنسانية التي تقدِّمها السلطنة في الحالات الطارئة والاستثنائية.

وأوضحت الوكالة العمانية، أنه ستستمر هذه الرحلات إلى العاصمة بيروت، على مدى الأيام المقبلة، تضامنًا مع لبنان، وبما يُسهم في مواجهة آثار وتداعيات الانفجار.