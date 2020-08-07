فيديو.. أحمد عز يتشح بعلم لبنان في "علاء الدين" حدادا على الشهداء

طالب الفنان أحمد عز جمهور مسرحية "علاء الدين"، أمس الخميس، بالوقوف دقيقة حدادًا على ضحايا انفجار مرفأ بيروت، واتشح بالعلم اللبناني عقب انتهاء العرض.

وقال عز لجمهوره في كلمته: كل سنة وحضراتكم طيبين، أنا ليا طلب صغير، ياريت كلنا نقف دقيقة حداد على أرواح الشهداء في لبنان".

وغرد عز عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" عقب وقوع الانفجار، قائلاً: "خالص التعازي والمواساة.. لبنان في القلب".

ودعا عز المخرج عصام السيد للصعود إلى المسرح، موجهاً له التحية على حضوره المسرحية.

ويشارك في بطولة المسرحية: تارا عماد، محمد ثروت، محمد جمعة، هشام إسماعيل، سامي مغاوري، وكريم عفيفي، من إخراج مجدي الهواري.