الدفاع المدني بنهر النيل يدعو السودانيين للابتعاد عن مجاري الأنهار

أعلنت غرفة عمليات الدفاع المدني والطوارئ بولاية نهر النيل السودانية، عن ارتفاع كبير في مناسيب نهر النيل والأتبراوي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وناشدت غرفة عمليات الدفاع المدني والطوارئ بالولاية جميع السودانيين، خاصة القاطنين على ضفاف الأنهار والمناطق التي تأثرت في الأعوام السابقة من الفيضانات بأخذ الحيطة والحذر.

ودعت الغرفة، جميع السودانيين، الابتعاد عن مجاري الأنهار والوديان والمناطق المنخفضة حفاظا على الأرواح والممتلكات.