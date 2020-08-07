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محمود مسلم

الدفاع المدني بنهر النيل يدعو السودانيين للابتعاد عن مجاري الأنهار

كتب:

(وكالات)
06:08 م | الجمعة 07 أغسطس 2020
الدفاع المدني بنهر النيل يدعو السودانيين للابتعاد عن مجاري الأنهار

الدفاع المدني بنهر النيل يدعو السودانيين للابتعاد عن مجاري الأنهار

أعلنت غرفة عمليات الدفاع المدني والطوارئ بولاية نهر النيل السودانية، عن ارتفاع كبير في مناسيب نهر النيل والأتبراوي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية  "سونا".

وناشدت غرفة عمليات الدفاع المدني والطوارئ بالولاية جميع السودانيين، خاصة القاطنين على ضفاف الأنهار والمناطق التي تأثرت في الأعوام السابقة من الفيضانات بأخذ الحيطة والحذر.

ودعت الغرفة، جميع السودانيين، الابتعاد عن مجاري الأنهار والوديان والمناطق المنخفضة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

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