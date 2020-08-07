جامعة عين شمس تستضيف مؤتمر "آفاق تعليم اللغة الصينية بعد كورونا"

أكدت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، أن قسم اللغة الصينية بالكلية يرتبط بتعاون وثيق بين مركز تبادل التعاون وتعليم اللغات التابع لوزارة التعليم الصينية، وشارك أعضاء هيئة التدريس بالقسم فى معظم الدورات التدريبية والمؤتمرات التى عقدت بالصين وداخل الجامعات المصرية، ونتج عن هذا التعاون افتتاح فصل كونفوشيوس بكلية الألسن جامعة عين شمس، وأصبح نافذة أخرى لتعليم ونشر الثقافة الصينية.

جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الذي نظمه فصل كونفيشيوس بجامعة عين شمس، بعنوان "آفاق تعليم اللغة الصينية في المنطقة العربية بعد وباء كورونا"، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، ورئيس مجلس إدارة الفصل كونفيشيوس، بحضور الدكتورة إسراء عبدالفتاح مدير فصل كونفيشيوس بالجامعة، والدكتور ناصر عبدالعال وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب وأستاذ اللغة الصينية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بمصر ودولة الصين الصديقة.

وتابعت الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، كلمتها مشيرة إلى أن طالب اللغة الصينية بفصل كونفيشيوس، يحصل من خلاله على منح لدراسة اللغة الصينية فى المرحلة الجامعية والماجستير والدكتوراه فى الجامعات الصينية العريقة، مؤكدة أن التعاون الذى يمتد عبر عشرات السنوات بين السفارة الصينية بالقاهرة وجامعة عين شمس، فى إطار التعاون بين قسم اللغة الصينية والمكتب التعليمى والمركز الثقافى الصينى بالقاهرة، وذلك خلال ما يقدم من جانب الحكومة الصينية إلى كلية الألسن من معامل لغات وأجهزة كمبيوتر والمعمل المتعدد الوسائط ومكتبة للكتب الصينية، وكذلك إمداد قسم اللغة الصينية سنويا ببعض الأساتذة الصينيين والمتطوعين للتدريس فى القسم، وذلك لدعم تعليم اللغة الصينية.

وأوضحت أن قسم اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة عين شمس، يعد من أقدم وأعرق الأقسام بالكلية ومن أكبر أقسام اللغة الصينية فى مصر والوطن العربى بل وأفريقيا أيضاً، فقد تم افتتاحه عام 1958 وتخرجت منه دفعة واحدة عام 1962، بعدها توقفت الدراسة، ثم أعيد افتتاحه عام 1977 ومنذ ذلك الحين وقسم اللغة الصينية فى نمو وازدهار، يمنح القسم درجة "ليسانس الألسن تخصص اللغة الصينية وآدابها" والدراسة بهذا البرنامج أربع سنوات بالنظام الفصلى.

وأكدت أنه مع تزايد الطلاب على دراسة اللغة الصينية ومواكبة لمتطلبات سوق العمل، وتماشيًا مع تطوير التعليم الجامعى فى مصر ورؤية مصر 2030، ففى عام 2016 تم فتح برنامج دراسى جديد لتعليم اللغة الصينية فى كلية الألسن وهو برنامج "الترجمة المتخصصة فى اللغة الصينية" بنظام الساعات المعتمدة".

يهدف البرنامج إلى تخريج طالب متميز فى الترجمة بين الصينية والعربية، ويتميز هذا البرنامج بوجود اتفاقية تعاون مع جامعة شى نان لدراسة اللغة الصينية بالصين لمدة عام دراسى فى الفرقة الثالثة لمن يرغب، لافتة إلى أن الكلية لديها نظام دراسات عليا بنظام الساعات المعتمدة يمنح درجة الماجستير والدكتوراه فى تخصص الدراسات الأدبية والأدب المقارن واللغويات الصينية والترجمة الفورية والتحريرية، يتوفر لدى قسم اللغة الصينية أكبر عدد من أعضاء هيئة التدريس الذين يتولون تدريس اللغة الصينية بكلية الألسن وكذلك بأقسام اللغة الصينية الموجودة فى الجامعات المصرية الأخرى وأيضا فى بعض الجامعات العربية التى لديها أقسام لغة صينية .