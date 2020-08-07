مدير إدارة السنطة التعليمية تكرم الطالبة "مريم" الأولى على الجمهورية

قدمت مدير عام إدارة السنطة في محافظة الغربية الدكتورة إيمان عبد المعز شاهين، اليوم، التهنئة للطالبة مريم محمود أحمد إسماعيل الحاصلة على المركز الأول على الجمهورية بالثانوية العامة 2020 بمنزلها وبصحبة لفيف من قيادات الإدارة التعليمية.

وقدمت مدير الإدارة درع التفوق للطالبة متمنية دوام النجاح والتوفيق في حياتها مستقبلا.

كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قام أيضا بزيارة للطالبة بمنزلها عبر خلالها عن بالغ سعادته بتفوقه ابناءه الذين شرفوا محافظتهم من خلال حصولهم علي مراكز متقدمة علي مستوي الجمهورية .

وأكد المحافظ على الاستعداد التام لتقديم الدعم وكافة الامكانيات التي تساعدهم علي مواصلة التفوق مقدما لاسر الطلبه الشكر والتقدير علي رعايتهم لابناءهم حتي تفوقوا وتكلل مجهودهم بالتفوق والنجاح متمنيا لهم مزيدا من التفوق والتوفيق في المرحله الجامعية.