رئيس السنطة: تجهيز منفذ إضافي لبيع الكمامات بسعر 2 جنيه غدا

تواصل محافظة الغربية، جهودها بقيادة الدكتور طارق رحمي، في توفير منافذ لبيع الكمامات بأسعار مخفضة، لخدمة البسطاء ومحدودي الدخل، على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك ضمن التدابير الاحترازية التي اتخذتها، لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال المهندس عبدالشافي كمال القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة السنطة، أنه تم توفير وتجهيز اعتبارا من الغد، منفذ إضافي على بوابة مجلس المدينة، لبيع الكمامة بسعر 2 جنيه، لخدمة جميع المصالح الحكومية المحيطة بمجلس المدينة.

وأضاف "عبدالشافي"، أن إجمالي عدد منافذ بيع الكمامات بالسنطة بلغ 3 منافذ، حيث يوجد منفذ بالموقف العمومي على طريق السنطة، ومنفذ آخر بشارع بورسعيد، عند محطة القطار، إلى جانب المنفذ الجديد بمجلس المدينة.