أمانة الأوقاف الكويتية تتبرع بمليون دولار لمساعدة لبنان

أعلن وزير العدل، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، المستشار الدكتور فهد العفاسي، اليوم، عن تبرع الأمانة العامة للأوقاف بمليون دولار أمريكي لتقديم أجهزة ومعدات ومواد طبية لدعم الشعب اللبناني الشقيق وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة الكويتية، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية على موقعها الإلكتروني.

وقال العفاسي، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "مونا"، إن هذا التبرع يأتي تنفيذا لتوجيهات نائب الأمير، ولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح بتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب اللبناني الشقيق لمواجهة تداعيات الكارثة التي خلفها انفجار ميناء بيروت.

وأوضح العفاسي، أن هذا التبرع يأتي كذلك ضمن المساعدات التي تقدمها الكويت إلى لبنان منذ اللحظات الأولى للانفجار انطلاقا من الدور الإنساني للكويت تجاه الدول الشقيقة والصديقة عبر التضامن والدعم في أوقات المحن والأزمات.

وأشار الوزير الكويتي، إلى أن التبرع يأتي أيضا استمرارا لنهج الكويت في الوقوف إلى جانب لبنان في جميع الظروف وترجمة لسياستها بأن تكون سباقة في دعم الأشقاء اللبنانيين.

وذكر العفاسي، أن الأمانة العامة للأوقاف تسعى دائما لتقديم ودعم جهود الإغاثة للمنكوبين والمتضررين من الدول والأفراد والمجتمعات الإسلامية وتقديم الغوث للمحتاجين شعوبا حيثما وجدوا حين تحل بهم الكوارث والمحن.

من جانبها، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، اليوم، تبرعها بـ10 سيارات إسعاف مجهزة بالكامل منها 3 مركبات متنقلة متخصصة في سحب الدم لصالح الصليب الأحمر اللبناني.

وقال رئيس بعثة جمعية الهلال الأحمر إلى لبنان الدكتور مساعد العنزي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، إن الجمعية بدأت نشاطها الميداني في بيروت بالتبرع بأجهزة تنفس لمستشفى الوردية في منطقة الأشرفية والذي شهد أضرارا جسيمة نتيجة الانفجار كما سيقدم المساعدات للأسر المتضررة.

وأشار العنزي، إلى أن الهلال قدم أجهزة تنفس ومعدات طبية وكمامات وأدوية معقمة بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني، معتبرا أن التبرع بسيارات الإسعاف وسيارات نقل الدم يعد امتدادا للإسهامات الإنسانية للهلال الأحمر الكويتي الذي يحرص على تقديمها لاسيما في الظروف الراهنة في لبنان والتي تتطلبها عمليات الإسعاف والإنقاذ.

وأوضح رئيس بعثة جمعية الهلال الأحمر، أن الفريق الكويتي سيقوم غدا السبت، لتقديم المساعدات إلى المستشفيات الأخرى المتضررة من الانفجار.