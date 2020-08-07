بابا الفاتيكان يدعم كنيسة لبنان بـ20 ألف يورو عقب انفجار بيروت

أرسل البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، 20 ألف يورو، أي ما يوازي نحو 300 ألف دولار أمريكي، كمنحة إلى كنيسة لبنان، من أجل المساعدة في أعقاب الانفجار المدمر الذي وقع في الميناء البحري ببيروت، يوم الثلاثاء الماضي، وأسفر عن مقتل نحو 150 شخصا وإصابة آلاف آخرين.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم، أن الفاتيكان، وصف هذه المنحة بأنها تعد "مساعدة أولية" للأشخاص المتضررين، مشيرة إلى أنه جرى إرسال المساعدة عن طريق البعثة الدبلوماسية للفاتيكان في بيروت.

وذكر الفاتيكان، أن الكنائس والأديرة كانت من بين المباني التي دمرها الانفجار.