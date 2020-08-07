ألمانيا تحذر من استغلال أزمة لبنان لفتح الباب أمام التدخل الأجنبي

حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم، من محاولات استغلال الأوضاع الحالية في لبنان من جانب أطراف فاعلة غير حكومية في لبنان ممولة من الخارج.

وقال "ماس"، في تصريحات لصحيفة "زاربروكر تسايتونج" الألمانية: "هذه الأزمة لا ينبغي استغلالها في فتح الباب أمام تدخلات النفوذ الأجنبي في لبنان".

وأضاف الوزير الألماني أن الكارثة الحالية التي ضربت بيروت تنطوي على مخاطر كبيرة وقد تسهم بمزيد من زعزعة الاستقرار في لبنان، وطالب بعقد مؤتمر مانحين دولي قريبًا لصالح لبنان.

وأشار ماس إلى أنه لا يمكن للبنان التغلب على مثل هذه الكارثة بمفرده، وحث المسؤول الألماني المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي على تقديم المزيد من المساعدات من خلال توفير الغذاء وأماكن الإيواء وإعادة بناء الميناء والبنية التحتية وإزالة آثار الدمار في بيروت.