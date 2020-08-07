ركب كاميرا وعلّي السور.. كيف تحمي منزلك من السرقة خلال فترة غيابك عنه؟

تعرض محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لسرقة فيلته الخاصة التي يقيم بها مع أسرته في حي الأشجار بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد انتهاء إجازته التي قضاها طوال الأيام الماضية في الساحل الشمالي.

وفي هذا الصدد، تقدم "الوطن" بعض النصائح لحماية منزلك من السرقة خلال فترة غيابك عنه وفقًا لعدد من الخبراء الأمنيين على النحو التالي..

يقول اللواء جمال أبو ذكري، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، في حديثه لـ"الوطن" إنّ تركيب الكاميرات حول المبنى أو الفيلا يعد أمرًا ضروريًا من أجل تسهيل عمليات رصد أي تحركات غريبة أو تحديد هوية الجناة في حال حدوث عملية السرقة بشكل سريع.

وأضاف الخبير الأمني، أنّه من الضروري أن يستعين أصحاب الفيلات بعناصر بشرية "بواب" حول السور والأبواب المُنفذة للمنزل من الداخل، ويفضل أن يعملوا بنظام الدوريات ليكون الحارس يقظًا طوال الليل، خاصةً وأنّه الوقت الذي تكثر فيه عمليات السرقة.

ويؤكد اللواء حازم حمادي لـ"الوطن" على أهمية تركيب الكاميرات أيضًا حول أسوار المنزل أو الفيلا ووضعها في أماكن غير مرئية، كما نصح باستخدام الأبواب الحديدية والفولاذية والتي من شأنها أن تعرقل حركة السارق أو المُتسلل للمنزل، فضلًا عن استخدام الأسلاك الشائكة وتعلية طول السور حتى يصعب التسلق عليه.

كما وضع موقع insuranceopedia بعض النصائح لمنع عمليات السرقة بالمنزل على النحو التالي:

تركيب نظام اتصال داخلي

يعد واحدًا من البروتوكولات الآمنة ويجب أن يكون متواجدًا لدى المنازل، حيث يكون لدى السكان نظام اتصال داخلي خاص بهم ما يمنع دخول الأشخاص غير المدعوين المبنى.

ويجب الحرص على عدم وضع الاسم بجانب رقم الشقة في نظام الاتصال الداخلي وإنما يكتفى فقط بوضع كلمة مشغول، والهدف من ذلك هو منح اللصوص أقل قدر من المعلومات.

وغالبا ما يلجأ اللصوص لضغط زر الاتصال الداخلي على أمل ألا يستجيب الناس لهم، ولكن عند قراءة علامة مشغول فذلك يدخل الشك في نفوسهم وقد يدفعهم لمغادرة المكان.

تأمين الأبواب والنوافذ الخاصة بك

غالبًا ما يعتقد سكان الشقق أنهم محميون من الاقتحام لأنهم يعيشون فوق مستوى الشارع، ومع ذلك؛ لا يزال بإمكان اللصوص تسلق الشرفات أو التسلل إلى المبنى الخاص بك.

وتشير الإحصائيات إلى أن ما يقرب من 30% من السرقات تتم من خلال باب أو نافذة غير مقفلة، ولذلك قم بتأمين جميع النوافذ بشريط وقفل (ترباس)، حتى لو بدا أنه يتعذر الوصول إليها أو أنها صغيرة جدًا بحيث لا تمثل مشكلة.

قم بتركيب أبواب الفناء المنزلقة بقضيب في المسار، وقفل إضافي، وجهاز مانع للرفع لمنع اللصوص من إزالة الباب، ولا تترك المفاتيح في الباب أيضًا.

تأكد من أن جميع أبواب الدخول تحتوي على مسامير قوية الجودة، ويجب أن تكون البراغي على الأقل بوصة واحدة ولها صندوق معدني مقوي، وتحتوي المسامير الثابتة المثبتة بشكل صحيح على براغي طويلة تخترق الإطار.

الرؤية الغامضة

أغلق ستائرك عند المغادرة دائمًا، وأدر الستائر المعدنية لأعلى، أنت لا تريد لص أن يرى منزلك، وبالتأكيد لا تريد الأشياء الثمينة في مرمى البصر.

واحرص على ترك الضوء أو الراديو أو التلفاز قيد التشغيل بصوت مرتفع قليلًا، لكن أبعده عن النوافذ، والهدف من ذلك هو الإيحاء للصوص بأن هناك أشخاصا في المنزل.

إنذار لاسلكي

اللصوص لا يحبون أجهزة الإنذار اللاسلكية ضد السرقة، لأنهم لا يستطيعون قطع الأسلاك لتعطيلها، وتأكد من تثبيتها بعيدًا عن النوافذ وإبقائها مسلحة، وليس في وضع "الاستعداد".

وحتى إذا لم تشترِ نظام إنذار لاسلكي، يوصي العديد من الخبراء بوضع ملصقات على النوافذ والأبواب الخاصة بك والتي توحي بأن لديك واحدًا مثبتًا، إذ تعمل ملصقات الأنظمة اللاسلكية على تخويف اللصوص لأنها تشير إلى أن شقتك بها أحدث التقنيات الحديثة والفعالة.

احمِ مفتاحك

تجنب إعطاء المفاتيح لأي شخص يقوم بأعمال الصيانة أو التجديد في منزلك، ولا تسمح للعمال أو الغرباء بدخول شقتك إذا لم تكن أنت أو أي شخص تثق به موجودًا.

اللعب بالأضواء الداخلية

تعتبر الإضاءة من أفضل العوامل التي تمنع السطو الليلي، فعندما تكون بعيدًا لفترات طويلة، فكر في استخدام مؤقت لتشغيل وإطفاء الأضواء الداخلية، حيث يمكن برمجة مصابيح الإضاءة الذكية وإيقافها وتشغيلها من بعيد باستخدام تطبيق هاتف ذكي، ما يوحي للصوص بأنك لا تزال في المنزل.

لا تترك الأشياء الثمينة في مكان واحد

يفضل ألا تترك الأشياء الثمينة في مكان واحد داخل المنزل، فغالبًا ما يكون السارق على عجلة من أمره، ويفضل حمل ما غلى ثمنه وخف وزنه.

كوّن صداقات مع الجيران

كون صداقات متينة مع الجيران، وأخبرهم عند غيابك عن المنزل لوقت طويل.